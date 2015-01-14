Сторожовий корабель "Донбас" отримав волонтерський радар Furuno
Єдиний сторожовий корабель Маріупольського загону морської охорони «Донбас» отримав радіолокаційний радар Furuno.
Про це повідомляють волонтери Благодійного фонду «Повернися живим», які вручили капітану сторожового корабля «Донбас» сучасний радар Furuno загальною вартістю близько 320 000 гривень сьогодні в Бердянському морському торговому порту.
"Зараз контролювати акваторію Азовського моря не менш важливо, ніж кордон з Росією. Тому коли до нас звернувся флот, ми відразу зреагували на прохання і почали збирати гроші, адже зараз це судно - одне з найважливіших в Азовському морі. Щиро дякуємо всім спонсорам за надану допомогу. Ми змушені допомагати державі в умовах далеко неідеальної життя. А щоб життя стало кращим, потрібно спочатку захистити нашу країну", - розповів координатор фонду Віталій Дейнега.
Читайте такожВолонтери готують "комплекти виживання" для екіпажів "Градів""Встановлення радара Furuno дозволить істотно підвищити рівень виявлення цілей і навігаційної безпеки в нічний час. Адже останнім часом ми часто перебуваємо в морі й робимо огляд всіх підозрілих суден. Раніше з таким якісним та сучасним обладнанням ми не працювали. Спасибі кожному, хто нам допоміг і продовжує це робити", - подякував волонтерам капітан 3-го рангу Максим Бенедисюк.
«Донбас» - єдиний сторожовий корабель у складі Маріупольського загону морської охорони, тобто єдиний в Азовському морі. В умовах, коли частина узбережжя окупована, потреба виявляти особливо маломірні цілі виростає в рази.
Вже на початку цього року волонтери планують закупити морські тепловізори для охоронних катерів з можливістю виявлення маломірних цілей на відстані до 4 км.
Довідка: Радар або РЛС (радіолокаційна станція) Furuno виявляє цілі на близьких і далеких відстанях, виводить зображення на екран, забезпечує безпечний режим навігації. Радар Furuno відповідає вимогам IMO (Міжнародної Морської Організації) до суден водотоннажністю до 10,000 GT.