Могеріні зв'язала успіх зовнішньої політики ЄС з вирішенням конфлікту на Донбасі

Про це заявила верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні в Європейському парламенті.

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"Переконана, що не тільки (врегулювання) конфлікту в Україні, але і підтримка України, яку ми повинні збудувати, підтримка в проведенні реформ в Україні та їх успішна реалізація будуть важливою частиною успіху або провалу нашої зовнішньої політики та політики безпеки", - сказала Федеріка Могеріні.

Верховний представник також вважає, що саміт Східного партнерства, який відбудеться у травні в Ризі, "буде одним з важливих елементів для визначення відносин ЄС зі східними партнерами".

Крім того, вона повідомила, що в даний час триває перегляд Європейської політики сусідства.