Посол Британії в Україні розповіла, в чому бачить головні відмінності українців від британців

Джудіт Гоф зізналася, що із задоволенням подорожує місцями української історії, побувала у багатьох замках і тепер рекомендує відвідати їх своїм знайомим і друзям, які приїжджають до України.

Восьмий посол Британії в Україні Джудіт Гоф розповіла, в чому бачить головні відмінності українців від британців.

Читайте такожПосол Великобританії побачила в е-деклараціях активістів перешкода для реформ в Україні

"Думаю, головна різниця все ж зумовлена географією, - зауважує Гоф після кількох секунд роздумів. - Великобританія - острів, і це дає нам особливе відчуття захисту, ми жодного разу не були захоплені або окуповані починаючи з 1066 року. Така історія сама по собі дає сильну впевненість у собі. Як острівна держава ми протягом багатьох років подорожували і торгували з іншим світом, а значить, змогли подивитися на світ і на себе з боку".

А от українська географія таїть у собі набагато більше викликів, впевнена посол.

"Знаходячись в центрі Європи, ви постійно піддаєтеся ризику бути атакованими. І це розвинуло у вас одночасно і дивовижну стійкість, і важливе прагнення зберегти свою ідентичність. Це дорогого коштує", - вважає Гоф.

Посол зізналася, що із задоволенням подорожує місцями української історії, побувала у багатьох замках і тепер рекомендує відвідати їх своїм знайомим і друзям, які приїжджають до України.

"Кожен день я бачу так багато українців, які пристрасно хочуть змін і розвитку країни. Вони готові багато що для цього робити, вони хочуть побачити закінчення війни та мирну інтеграцію країни. Єдине, що мене може дратувати, так це те, що все це відбувається не так швидко, як всім нам би хотілося. Я дуже хочу, щоб Україна досягла успіху", - сказала посол.

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Британії в Україні до свята одягла вишиванку.

Повний текст інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое время".