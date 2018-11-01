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Порошенко надав Меркель нові незаперечні докази злочинних дій Росії проти України

16:43, 01 листопада 2018
Політика
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Тема припинення російської агресії була однією з провідних під час переговорів \ УНІАН

Президент Петро Порошенко передав федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель нові документально підтверджені докази російських злочинних дій проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з Меркель прес-конференції у Києві.

«Тема припинення російської агресії була однією з провідних під час наших переговорів», - заявив він.

«Ми обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму, у тому числі, у сфері прав людини. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України, передав відповідні документи», - додав президент.

Водночас Порошенко підтвердив відданість України Мінським домовленостям і готовність України виконувати зобов’язання забезпечити компонент питань безпеки для переходу до політичного врегулювання ситуації.

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Теги: #Росія#Петро Порошенко#Ангела Меркель