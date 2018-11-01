Порошенко надав Меркель нові незаперечні докази злочинних дій Росії проти України

Лідери України та Німеччини обговорили ситуацію на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Президент Петро Порошенко передав федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель нові документально підтверджені докази російських злочинних дій проти України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив на спільній з Меркель прес-конференції у Києві.

«Тема припинення російської агресії була однією з провідних під час наших переговорів», - заявив він.

«Ми обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму, у тому числі, у сфері прав людини. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України, передав відповідні документи», - додав президент.

Водночас Порошенко підтвердив відданість України Мінським домовленостям і готовність України виконувати зобов’язання забезпечити компонент питань безпеки для переходу до політичного врегулювання ситуації.