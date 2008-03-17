У НУ-НС натякають, що ідея Тимошенко завтра пролетить

Народний депутат Василь ПЕТЬОВКА (фракція НУ-НС) прогнозує, що у вівторок, 18 березня, більшість депутатів від "Нашої України – Народної самооборони" не підтримають вимогу БЮТ про проведення дострокових виборів мера Києва і депутатів Київради.

Таку думку він висловив газеті "Коммерсантъ", повідомляє сайт Razom.

Як сказав В.ПЕТЬОВКА, "Верховна Рада – це не філія Кабінету Міністрів", і може сама приймати рішення, тим більше, у парламенті створена відповідна Тимчасова слідча комісія.

За його словами, "ті матеріали, які зібрав Кабмін (про порушення, допущені Київською міськдержадміністрацією), це їхня точка зору.

"Ми створили свою комісію, і вона працює. Якщо виявляться факти, що суперечать українському законодавству, будемо приймати відповідні рішення", – додав В.ПЕТЬОВКА.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що БЮТ не братиме участі в роботі Верховної Ради доти, доки не буде ухвалено постанову про проведення дострокових виборів мера Києва.

«У вівторок (18 березня) наша дуже жорстка вимога – або постанова про дострокові вибори мера Києва і міськради, або наша команда участі в роботі не бере», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що в одному з пунктів коаліційної угоди демократичних сил говориться про необхідність ухвалення постанови Верховної Ради про термінове оголошення дострокових виборів мера Києва і міськради столиці.

«Дві демократичні команди домовилися про те, що це рішення буде ухвалене одним із перших. І я вірю в те, що наша демократична коаліція за жодних обставин не порушить свої зобов`язання перед киянами», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.