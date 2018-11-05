У Києві з акції пам'яті Гандзюк намагалися вигнати двох нардепів (відео)

Появу нардепів учасники мітингу зустріли без особливої радості.

Під будівлею МВС у Києві пройшов мітинг з вимогою знайти вбивць радника мера Херсона Катерини Гандзюк, яка померла 4 листопада в лікарні.

Як пише theБабель, акція починалася мирно, але через годину спалахнув конфлікт. До присутніх - громадських активістів, журналістів і друзів Катерини Гандзюк - приєдналися народні депутати від БПП Мустафа Найєм і Світлана Заліщук.

Їх появу учасники мітингу-реквієму зустріли без особливої радості. А один з активістів спровокував конфлікт. Він підійшов до Найєма та почав вигукувати йому в обличчя: «Ти співпрацюєш з ними! Ти проводив реформу МВС! Ти не вийшов з БПП! Геть звідси, ти не маєш права тут бути!».

У відповідь Мустафа Найєм намагався захистити себе, але активіст не слухав його, розмахував руками і готовий був почати бійку.

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На мітингу по справі Гандзюк активіст намагався спровокувати конфлікт с нардепами від БПП - Мустафою Найємом і Світланою Заліщук pic.twitter.com/HheecfgHBk — TheБабель (@theBabelUA) November 4, 2018

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.