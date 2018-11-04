У Києві сотні людей зібралися на мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк (фоторепортаж)

Учасники вимагали знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.

У Києві в неділю ввечері, 4 листопада, під будівлею МВС кілька сотень людей зібралися на мітинг-реквієм за Катериною Гандзюк «Її вбили».

Як повідомляє "Українська правда", участь у акції беруть понад 200 осіб. Згодом кількість учасників заходу збільшилася до близько 500 осіб. Друзі, активісти, колеги, журналісти і політики несуть портрети загиблої.

Перед входом на територію Міністерства внутрішніх справ активісти виклали напис на тротуарі "Її вбили". Учасники вимагали знайти і покарати замовників убивства Гандзюк.

Аналогічні акції проходять ввечері 4 листопада у Львові, Херсоні, Харкові, Дніпрі та ін. містах.

Будівлю МВС охороняють кілька поліцейських. До активістів з міністерства наразі ніхто не виходив.

Перед початком акції проїзд по вул.Богомольця було перекрито поліцією від П.Орлика, посилено КПП та увесь периметр комплексу МВС. Місцевих мешканців на авто пропускають на вулицю лише за наявності документів, що підтверджують прописку.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

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Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних Миколу Новікова в зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Також під домашній арешт відправлені троє підозрюваних в нападі на чиновницю - В'ячеслав Вишневський, Володимир Васянович і Віктор Горбунов. Ймовірний організатор замаху Сергій Торбін перебуває під вартою, останній раз строк тримання йому продовжили до 3 грудня.

Сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що Катерина Гандзюк померла після тривалого лікування.

Поліція змінила кваліфікацію нападу на Гандзюк, кваліфікувавши його як закінчений злочин. Розслідування проводиться за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, скоєне групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення.