Три фракції підтримують створення ТСК щодо розслідування нападів на активістів

Сьогодні увечері відбудуться засідання фракцій парламенту, на яких депутати мають визначитися зі своїми представниками до майбутньої ТСК щодо загибелі Катерини Гандзюк і нападу на активістів.

Наразі фракції «Батьківщина» і «Самопоміч» заявили про готовність подати кандидатури до тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на громадських активістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від «Самопомочі» Олена Сотник на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За її словами, фракція «Опозиційний блок» та депутатська група «Відродження» відмовилися надавати свої кандидатури.

Сотник стверджує, що у питанні створення ТСК «немає жодного питання політизації». Вона наголосила, що йдеться не тільки про напад на Катерину Гандзюк, але й на інших громадських активістів.

«Предметом цієї ТСК є не тільки вбивство Каті, предметом є масові, більш як 55 за останній рік, напади на активістів, які не розслідуються, саботуються розслідування», - зазначила Сотник.

Сотник звернулася до голови ВР Андрія Парубія, щоб питання про створення ТСК було поставлено завтра на голосування в сесійній залі. У відповідь Парубій зазначив, що відповідний проект постанови ще не зареєстрований в парламенті.

У свою чергу перший заступник голови ВР Ірина Геращенко зазначила, що до цієї ТСК необхідно запросити як експерта міського голову Херсона, радником якого працювала Катерина Гандзюк. Також, вважає Геращенко, у складі ТСК мають бути журналісти, які, за її словами, стверджують, що у Катерини Гандзюк був конфлікт з керівництвом деяких політичних сил в області, «які, до речі, працюють в опозиції».

Як зазначила Ірина Геращенко у Facebook, фракції Верховної ради України сьогодні увечері, 5 листопада, проведуть засідання, на яких визначаться з представниками до тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо загибелі Катерини Гандзюк. Геращенко наголосила, що для реєстрації постанови про створення ТСК необхідні конкретні прізвища представників фракцій, які визначаються на засіданнях.

"Сьогодні увечері відбудуться засідання фракцій парламенту, на яких, я впевнена, колеги визначаться зі своїми представниками до майбутньої ТСК щодо загибелі Катерини Гандзюк і нападу на активістів", - написала вона.

Геращенко додала, що комісія має слідкувати за ходом розслідування, давати політичні оцінки. Разом з тим, нардеп додала, що комісія не має повноважень вести слідство, проводити слідчі дії, назвати імена вбивць і замовників.

Голова фракції Артур Герасимов під час засідання погоджувальної ради ВРУ заявив, що фракція "Блоку Петра Порошенка" готова делегувати представників до тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування нападів на громадських діячів.

"Ми пропонуємо вислухати на профільному комітеті керівників відповідних силових органів та отримати інформацію. За результатами вислухання ухвалити рішення щодо створення ТСК. Щоб розвіяти всі інсинуації, хочу одразу сказати, що наша фракція готова делегувати своїх представників до цієї слідчої комісії", - сказав Артур Герасимов.

Він висловив вимогу до Нацполіції "спрямувати всі ресурси, щоб завершити розслідування цього жорстокого злочину в найкоротші строки" (нападу на Катерину Гандзюк, - ред.).

У той же час народна депутатка від БПП Світлана Заліщук заявила, що парламентські фракції Блоку Петра Порошенка та "Народного фронту" блокують створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування фактів нападів на активістів.

"На жаль, керівництво Верховної Ради України та парламентської коаліції нехтує своїм правом контролювати правоохоронні органи та можливістю провести власне розслідування питань, що становлять суспільний інтерес", – написала Заліщук на своїй сторінці у Фейсбук.

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Депутатка розповіла, що ще 22 жовтня група народних депутатів подала до регламентного комітету проект постанови про створення ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на громадських активістів у 2017–2018 роках.

Утім, сформувати комісію досі не вдалося, бо за два тижні представників до складу ТСК спрямували лише дві фракції – "Самопоміч" та "Батьківщина".

"Всі інші депутатські фракції та групи проігнорували створення ТСК. В тому числі фракції Блоку Петра Порошенка та "Народного фронту", представники яких очолюють усі силові та правоохоронні органи в країні", – наголосила Заліщук.

Згідно із Законом "Про Регламент Верховної Ради України", кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується депутатськими фракціями та групами у п'ятиденний строк з дня письмового звернення ініціаторів утворення ТСК. Для створення комісії достатньо представництва хоча б одного народного депутата від кожної депутатської фракції або групи.

Водночас Заліщук уточнює, що включити до порядку денного засідання сесії питання створення ТСК можна і без скерування фракціями або групами своїх представників та без додаткового голосування.

Тож 5 жовтня група народних депутатів, а також представники правозахисних громадських організацій вимагатимуть включити питання створення ТСК до порядку денного.

Представники фракції "Народний фронт" поки що не прокоментували своє рішення щодо створення ТСК.

Нагадаємо, 5 листопада перед початком засідання погоджувальної ради ВРУ група народних депутатів, розмовляючи зі спікером парламенту Андрієм Парубієм, запропонувала створити тимчасову слідчу комісію для розслідування нападів на громадських діячів.

Як повідомлялося, 4 листопада 2018 року на 34-му році життя померла радник мера Херсона Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою в липні цього року. Попередньо причиною смерті став обрив тромбу. У поліції пообіцяли, що після висновків експертизи щодо причин смерті Гандзюк дадуть правову кваліфікацію.