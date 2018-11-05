В УПЦ МП відкидають участь в об'єднавчому соборі

Ієрархи досі послуговуються термінологією, котра втратила актуальність після рішень Вселенського патріархату.

Участь Української православної церкви Московського патріархату в об’єднавчому соборі та створенні єдиної православної церкви в Україні під егідою Вселенського патріархату неможлива.

Про це в інтерв’ю одному з грецьких церковних видань заявив архієпископ Ніжинський УПЦ МП Климент, передає ТСН.

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У цьому коментарі ієрарх назвав "батьками цього так званого собору" представників УПЦ-КП і УАПЦ, яких обізвав "розкольниками". Климент заявив, що визнане Константинопольським патріархатом духовенство українських юрисдикцій "самі себе назвали священиками і єпископами".

Попри заяви представників Вселенського патріархату, представник МП вважає, що "патріарх Варфоломій, хоча й оголосив про зняття з Філарета анафеми, досі не перебуває з ним в євхаристійному спілкуванні".

Можливість участі структури РПЦ в Україні в об’єднавчому соборі архієпископ відкинув категорично.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент України Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.