Астролог розповів, коли Путін розв'яже ядерну війну

У Путіна і Трампа є шанси домовитися і уникнути страшного сценарію для планети.

Астролог Влад Росс розповів, наскільки слова Володимира Путіна про ядерну війну близькі до правди, і чи зможуть російський і американський президенти домовитися.

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"З астрологічної точки зору, листопад буде найкращим часом для того, щоб домовитися, досягти якогось компромісу. Як раз в цьому місяці – 11 листопада – Путін і Трамп повинні зустрітися в Парижі, однак там, як з'ясувалося, повноцінні переговори між ними виявились неможливими через формат заходу, тому їхня зустріч відбудеться "на ногах". 8 листопада Юпітер входить в знак Стрільця, а пізніше – і Меркурій. Це найвдаліший час, коли могли б бути досягнуті ефективні домовленості", – зазначив астролог в коментарі "Главреду".

Однак у листопаді на саміті G20 головам Росії і США все-таки вдасться провести переговори. І, за прогнозом Росса, Путін і Трамп, ймовірно, все ж домовляться і знайдуть якесь компромісне рішення. "Трамп народжений під знаком Близнюків, Путін – під знаком Терезів, а Близнюки і Терези завжди знайдуть точки дотику", – додав він.

Але при цьому астролог не виключає, що Путін може розв'язати ядерну війну, тільки пізніше.

"Путін залишається небезпечним в плані застосування тактичної ядерної зброї. Про це писав ще Нострадамус: центурії 10 катрені 72 йдеться про те, що "Цар Жаху воскресне в серпні (за старим стилем це сьомий місяць) 1999 року". В цей час тільки Путін прийшов до влади, коли Єльцин призначив його наступником 9 серпня 1999 року, в момент страшного затемнення над Європою", - розповів експерт.

"Тому я вважаю, що Путін – це дійсно та людина, яка може розв'язати ядерну війну. Але, швидше за все, він вдасться до такого кроку лише тоді, коли буде наближатися кінець його життя. Кажуть, що у нього рак хребта – то ремісія, то хвороба знову починає переважити. Не виключено, що, коли він сам опиниться на грані смерті, він подумає, чому б і всіх нас теж не відправити на той світ", - резюмував Росс.

Астролог уточнив, що з усіх країн під найбільшою загрозою в такому випадку будуть Великобританія і США. "Це дві країни, які Путін по-справжньому ненавидить і готовий стерти їх з лиця землі", - вважає експерт.