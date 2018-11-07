В Одесі відкрився форум Чорноморського прикордонного співробітництва за участі п'яти країн: РФ не запросили

Росію на форум не запрошено через недотримання своїх зобов'язань і порушення норм міжнародного права.

Сьогодні в Одесі стартував форум Чорноморського прикордонного співробітництва за участі керівництва прикордонних і берегових охорон п'яти прибережних країн Чорноморського регіону - України, Туреччини, Румунії, Грузії та Болгарії.

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Як передає кореспондент УНІАН, вітаючи присутніх, голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал зазначив, що «саме в ці дні», 12 років тому, було підписано угоду про співпрацю між шістьма прикордонними відомствами чорноморських прибережних країн (включаючи РФ - УНІАН).

За його словами, Російську Федерацію через недотримання своїх зобов'язань і порушення норм міжнародного права на зустріч до Одеси не запрошено.

«Змушений констатувати, що одна зі сторін договору не дотримала своїх зобов'язань і грубо порушила норми міжнародного права, через що не запрошена на зустріч. Упевнений, що основна ідея створення цього форуму - підтримання довіри та безпеки між дружніми чорноморськими країнами - й надалі житиме», - сказав голова Держприкордонслужби.

Під час відкриття заходу Україна перебрала на себе головування на форумі на наступний рік від Румунії. Відповідний символ керівнику української делегації Цигикалу передав генеральний інспектор Генерального інспекторату прикордонної поліції Румунії Адріан Попеску.

В ході виступу представник румунської сторони подякував країнам за співпрацю і зусилля, спрямовані на боротьбу з контрабандною діяльністю і торгівлею людьми в Чорному морі.

Планується, що 7-8 листопада учасники міжнародної зустрічі обговорять стан співпраці і перспективи партнерства, а також прогнозовані виклики і загрози національній безпеці в Чорноморському регіоні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 7-8 листопада відбудеться 19-та зустріч керівників прикордонних і берегових охорон прибережних країн Чорноморського регіону. Вперше цей формат почав діяти у 2000 році, коли учасники зібралися в Туреччині.