Луценко передав президенту заяву про відставку

Напередодні у Раді провели рейтингове голосування щодо відставки Луценка, її підтримали лише 38 депутатів.

Юрій Луценко передав президенту України Петру Порошенку заяву про відставку з посади генерального прокурора України.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте такожПровладна коаліція Ради не підтримає відставку Луценка – Ірина Геращенко

За її словами, Луценко просить главу держави звільнити його за власним бажанням.

Нагадаємо, напередодні, 6 листопада, під час доповіді у парламенті про стан розслідування вбивства Катерини Гандзюк Луценко сказав, що подає заяву про відставку. Він висловив бажання, аби Рада розглянула це питання вже цього тижня.

Після цього у Раді провели рейтингове голосування щодо відставки Луценка, її підтримали лише 38 депутатів.

Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні вилили сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

Правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту про розслідування справи Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.