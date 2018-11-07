У РПЦ обурилися закликом Порошенка забиратися з України

Крім того, в РПЦ вкотре розкритикували створення єдиної української церкви.

В Російській православної церкви відреагували на слова президента Петра Порошенка про те, що РПЦ нічого робити в Україні.

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"Українська православна церква (Московського патріархату - ред.) не представляє нікого, крім українського народу, який у переважній більшості підтримує цю церкву та її предстоятеля", - цитує «РИА Новости» заяву прес-служби РПЦ.

Крім того, створення єдиної української церкви в РПЦ назвали "грубим і беззаконним насильством над совістю і релігійними переконаннями більшості українців".

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Російській православній церкві та Збройним силам Російської Федерації нічого робити в Україні. За його словами, РПЦ є елементом російської політичної системи

«Дорогі мої, вам тут нічого робити. Нічого робити вашій церкві, нічого робити вашим Збройним силам, нічого робити вашому озброєнню. Додому, в Росію», - заявив глава української держави.