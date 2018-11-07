Порошенко: російській церкві та військам немає чого робити в Україні

РПЦ є елементом російської політичної системи, наголосив глава держави.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Російській православній церкві та Збройним силам Російської Федерації немає чого робити в Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час міжнародної конференції «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед» у Києві.

Порошенко відзначив, що перебуваючи з візитом в Стамбулі підписав угоду зі Вселенським патріархом Варфоломієм про співробітництво та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом, «що є документом про підтримку створення єдиної помісної православної церкви в Україні».

За його словами, після проведення об’єднавчого собору і обрання предстоятеля Українська церква отримає томос з підтвердженням своєї духовної незалежності.

«Російська православна церква є елементом російської політичної системи. Путін сам колись сказав, що Росія тримається на РПЦ та на ядерній зброї. Хіба це нормально, коли в Кремлі збирається рада безпеки Росії під головуванням Путіна і розглядає питання церковної політики в Україні?!», - дорікнув президент.

«Дорогі мої, вам тут нічого робити. Нічого робити вашій церкві, нічого робити вашим Збройним силам, нічого робити вашому озброєнню. Додому, в Росію», - заявив глава Української держави.

Він зауважив, що появу в Україні незалежної православної церкви, визнаної Вселенським патріархом порівнюють з проголошенням державної незалежності в 1991 році.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада президент України Петро Порошенко та вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

Довідка УНІАН. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання православній церкві в Україні автокефалії.

27 липня було оприлюднене послання патріарха Варфоломія, в якому він зазначив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

11 жовтня за результатами засідання синоду Вселенського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.