Комітет свободи слова рекомендує парламенту ухвалити проект щодо прозорості власності "Зеонбуду"

Законопроектом передбачається запровадження низки вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги загалом та провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям зокрема.

Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям" (№ 9161).

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Як повідомили УНІАН у комітеті, спочатку члени комітету цей проект не хотіли розглядати, тому що на засідання не прийшов його автор Юрій Береза, але пізніше все ж він був розглянутий та ухвалено рішення.

У висновку Головного науково-експертного управління ВР до законопроекту сказано, що ним передбачено запровадити низку вимог до засновників, учасників, власників провайдерів програмної послуги загалом і провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям зокрема, виконання яких дозволить забезпечити прозорість структури власності провайдерів програмної послуги та запобігти потенційному протиправному впливу держави-агресора на телерадіоінформаційний простір України.

Окрім цього, законопроектом передбачено встановити аналогічні вимоги до операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг із технічного обслуговування та експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- і радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

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При цьому зазначається, що законопроект заслуговує на підтримку, але до нього є ряд зауважень.

Проектом закону пропонується заборонити юридичним особам і фізичним особам - підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом міністрів України, а також особам без громадянства брати участь у провайдері програмної послуги багатоканальної цифрової ефірної телемережі із загальнонаціональним покриттям на усіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами.

Також пропонується заборонити створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом міністрів України.

Як ідеться в пояснювальній записці до законопроекту, на офіційному сайті ТОВ «ЗЕОНБУД» сказано, що 100% часток у статутному капіталі належать кіпрській компанії Planbridge Limited, яка, в свою чергу, належить трьом іншим компаніям, зареєстрованим у Белізі (Burgerville Holdings Limited і Adisson Trading Limited) та на Британських Віргінських Островах (Follberg Investments Limited). Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗЕОНБУД» є троє громадян Республіки Кіпр та один громадянин Великої Британії.

При цьому сказано, що починаючи з 31 липня 2018 року «усе загальнонаціональне цифрове наземне ефірне мовлення залежатиме від приватної компанії з непрозорою структурою власності, реальні кінцеві бенефіціарні власники якої, як свідчать численні публікації у ЗМІ, не встановлені».