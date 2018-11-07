Фінляндська православна церква підтримує автокефалію для України - Порошенко

Співрозмовники обговорили практичну підготовку до отримання Українською православною церквою Томосу.

Під час робочого візиту до Фінляндської Республіки Президент України Петро Порошенко зустрівся з предстоятелем Фінляндської православної церкви Його Високопреосвященством Архієпископом Левом.

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Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Зазначається, що Порошенко подякував Архієпископу Леву за підтримку Православною церквою Фінляндії автокефалії Української православної церкви.

«Українці мають право створити власну церкву, як мали право фіни 100 років тому», - зазначив предстоятель Фінляндської православної церкви.

«Українці мають право на незалежну Церкву від Росії, бо Росія сьогодні є країною агресором», - відзначив глава Української держави.

Співрозмовники обговорили практичну підготовку до отримання Українською православною церквою Томосу.