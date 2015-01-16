Міністр-утікач Захарченко порівняв себе з маршалом Жуковим

Про це він заявив на брифінгу в анексованому Севастополі в п'ятницю, 16 січня, - пише Крим.Реалії з посиланням на місцеві ресурси.

«Ми дійсно кілька разів зустрічалися з Віктором Федоровичем, але постійного спілкування немає», - заявив Захарченко.

Також він заявив, що «не довіряє» міністерству Арсена Авакова, і порівняв сьогоднішню правоохоронну систему України з фашистською Німеччиною, а себе - з маршалом Жуковим.

«Це все одно, що фашистська Німеччина оголосила в розшук Жукова. Я не претендую, власне кажучи, на ставлення до себе як до великого маршала, але приблизну оцінку даю», - пояснив він.

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Як повідомлялося, колишній міністр МВС України Віталій Захарченко заявив на брифінгу в Севастополі, що він прийняв російське громадянство, однак при цьому не збирається відмовлятися від українського.