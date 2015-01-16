На Харківщині через постріл загорілися цистерни з паливом – бізнесмен

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у «Фейсбук» написав харківський бізнесмен, волонтер, співзасновник благодійного фонду «Мир і порядок», що займається допомогою української армії, Всеволод Кожемяко.

«Тільки що в Харківській області, Балаклійському районі, на станції Шебелинка був скоєний черговий теракт. Імовірно, з гранатомета був зроблений постріл по цистерні з паливом. Горять уже три цистерни, состав нараховує 50 цистерн. Самі розумієте, чим загрожує. Всі служби підключені, намагаються відчепити цистерни, що горять, від складу», - написав Кожемяко близько 21:45.

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У прес-службі прокуратури Харківської області кореспондентові УНІАН підтвердили факт пожежі, однак наголосили, що на цей час однозначно стверджувати, що стався теракт, зарано.

«Пожежа є. Незрозуміло, чому загорілося. Горить кілька цистерн. Зараз намагаються загасити», - сказали у прес-службі прокуратури.