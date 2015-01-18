Москаль заявляє, що на Водохреще на Луганщині має бути повна вогнева тиша
На території Луганській області 18 та 19 січня, на свято Водохреще, має бути повна вогнева тиша.
Про це повідомив УНІАН голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль.
За його словами, глава так званої «ЛНР» Плотницький направив голові Луганської ОДА факсограму з пропозицією припинити вогонь на період свята, гарантуючи вогневу тишу зі свого боку. Москаль у своїй відповіді нагадав, що Збройні сили України відкривають вогонь тільки у відповідь на агресію бойовиків, «тому у випадку припинення вогню незаконними збройними формуваннями на Луганщині буде повна вогнева тиша, що дасть змогу місцевим мешканцям та українським військовослужбовцям зустріти свято в спокої та мирі».
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«У зв’язку з цим голова Луганської ОДА запрошує всіх патріотично налаштованих українців похреститися на свято в Сіверському Донцю – річці, по руслу якої проходить значна частина лінії розмежування між контрольованою Україною територією Луганщини і так званою «ЛНР».