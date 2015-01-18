Українські військові отримали наказ відкривати масований вогонь по бойовиках - Бірюков

Про це повідомив радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков у Facebook.

"Доброго ранку, країна. 8:01, уже можна сказати про те, що дві години тому все угруповання наших військ у секторі Б отримало наказ і відкрило масований вогонь по відомих позиціях сепарів", – написав Бірюков.

Таким чином відбулося припинення оголошеного раніше безвогневого режиму.

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"Ми дотримувалися перемир'я, так? Ми показували, що зацікавлені в спокійному врегулюванні, так? Ну так от, сьогодні ми покажемо наскільки ми вміємо бити по зубах", – додав він.

Раніше штаб АТО повідомляв, що ситуація в зоні АТО залишається напруженою – розпочинаючи з 18 години, терористи здійснили 28 обстрілів позицій українських військових.