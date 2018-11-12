Луценко розповів, скільки вироків винесено у корупційних справах за час його роботи

За даними генпрокурора, державі повернуто 60 млрд грн та близько 100 тис. гектарів землі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, що за час його перебування на посаді було винесено 2,5 тис. вироків у справах, що стосуються корупції.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

«Завдяки спільній, самовідданій роботі і Генеральної прокуратури, і Міністерства внутрішніх справ, і Служби безпеки України, і Державної фіскальної служби мені не соромно дивитися в очі українцям, і я думаю, що владі в цілому також. Бо ми маємо 2,5 тис. не намірів, а вироків по корупції своєї категорії за часи, поки я перебуваю на своїй посаді», - заявив він.

Луценко уточнив, що ці 2,5 тис. вироків вже набрали законної сили. «Ми маємо також 60 млрд грн, повернутих до державного бюджету. За результатами цього року, думаю, буде ще трохи більше», - додав він.

«Ми маємо також близько 100 тис. гектарів землі, повернутих із «брудних рук» до державної або комунальної власності», - розповів генпрокурор.