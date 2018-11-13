А що, якщо Україну не «пронесе»?

У всьому світі нарешті запанувала золота доба. І нам пощастило, що ми у цей квітучий час живемо. На планеті запанував стійкий мир. «Великі гравці» перестали конкурувати один з одним - відкрито співпрацюють, допомагаючи слабким країнам і «дотягуючи» їх до власного економічного рівня.

Всім на планеті нарешті вистачає ресурсів, світ успішно перейшов на альтернативні джерела енергії. Всім вдосталь і прісної води, і їжі. Світ забув, що таке голод. Нарешті вдалося впоратися і з глобальним потеплінням - світові лідери строго дотримуються Паризької угоди, а кількість лісів у світі нарешті почала зростати завдяки успішній боротьбі з вирубками.

Світ навчився боротися і з кіберзлочинцями. Уряди більше не утримують «армії» хакерів, ніхто не влаштовує диверсії на об'єкти енергетики, інформаційні атаки за допомогою тролів, немає вже такого поняття як «fake-news» або «інформаційна війна». Вщухли і релігійні розбіжності. А про таку проблему як тероризм всі вже й забули. Штучний інтелект тримають в строгих рамках, і він успішно служить на благо людства.

Але найголовніше - людство назавжди засвоїло уроки минулого - не можна знищувати один одного. Дві світові війни ХХ століття стали для планети справжнім щепленням. І сьогодні всі згодні, що відмінності між націями потрібно цінувати і поважати. Сильні нації зобов'язані допомагати слабким, нічого не вимагаючи натомість, а територіальна цілісність будь-якої держави - поняття недоторканне.

Ніхто більше не хоче воювати. Для людства стали чужими кровожерливість, суперництво. У світі більше не існує імперій. Світові лідери розуміють, що майбутнє - тільки у взаєморозумінні, толерантності до інших народів і взаємодопомозі.

Світ рухається шляхом роззброєння. Сильні світу цього засвоїли, що в умовах, коли противники мають в своєму розпорядженні ядерну зброю, війна безперспективна і безглузда. Тому планомірно і стрімко знижують свої арсенали, ядерні перш за все. Давно стихли амбіції «великих гравців» - кожен знає своє місце, і ніхто не претендує на чуже. Тим паче, немає жодних розмов про «світове панування» будь-кого.

Так, ми живемо в епоху процвітання і спокою. Я маю на увазі нас, українців. Нам нема чого боятися. В таких умовах можна розслабитися, не поспішати. У світі все дуже добре, і буде так і в майбутньому. У нас купа часу для зміцнення, економічного зростання, реформ, роздумів, вибору вектора і пошуку себе в цьому світі. Ми і наші діти, внуки, правнуки - в цілковитій безпеці і приречені на щасливе майбутнє. І немає жодних передумов до того, що все може змінитися в гірший бік.

***

Ні, у мене все гаразд з головою. Все не так. Все з точністю навпаки. І часом мене гірко дивує, як ті, хто "там, зверху"; ті, хто приймають рішення державного масштабу і важливості, можуть діяти так, ніби живуть у світі, описаному мною вище.

Фундаментальна дурість сьогодні - недооцінювати важливість часу, в якому нам випало жити. Немає "залізних" передумов до того, що ми живемо в "тихий" час. Навпаки, зростає кількість сигналів того, що ми є свідками передвоєнного часу. Коли світ готується до чергового переродження і активно «риє окопи», зміцнюючись і вивчаючи слабкі сторони противника. Адже тих, хто вижив після останньої м'ясорубки вже майже не лишилося - нікому нас застерегти. Світ забув ціну миру. І світ не став добрішим. У світі дуже багато проблем і він хоче «обнулитися».

Яка доля України в цьому реальному світі? Слабкої України, в якій десятиліттями правлять дурість, патологічна жадібність, егоїзм і злодійкуватість. України зі зруйнованою економікою, розрізненою політичною елітою і потужним впливом іноземної агентури. Країни, в якій не сформульована національна ідея, в якої немає чіткого, довгострокового вектора розвитку.

Я відповім - наша країна може стати полігоном для інших. Ідеальним місцем для чужої війни. І це вже відбувається.

Куди вони дивляться - там, зверху? Куди вони нас ведуть? Один за одним, протягом майже трьох десятків років. З чого вони взяли, що Україну «пронесе»? Що нам пощастить, що нас не зачепить... Звідки ця безтурботність, цей благуватий оптимізм, що попереду ще купа часу, і всі проблеми розгребуться колись потім ким-небудь іншим?

Напевно, варіанти два. Або вони просто пустоголові, або вони все розуміють, але розраховують на те, що встигнуть раптом що вчасно втекти в безпечне місце, захопивши з собою рідню. А тут - хоч вогнем гори.

Але головне питання - про що думаємо ми, коли їх обираємо?