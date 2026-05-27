5 продуктів, у яких омега-3 набагато більше, ніж у лососі

Вважається, що лосось є королем серед продуктів, що містять цей важливий компонент раціону, але це не зовсім так. Є кілька продуктів, які забезпечують організм омега-3 набагато ефективніше.

Одна порція лосося, або 100 грамів, містить 2150 міліграмів жирних кислот омега-3. Більшості дорослих потрібно від 1100 до 1600 міліграмів омега-3 на день, пише Foodie.

Волоські горіхи

Одна порція волоських горіхів вагою 28 грамів – близько 14 половинок – містить 2570 міліграмів омега-3, а також значну кількість клітковини. Жменя волоських горіхів на день забезпечує всі необхідні корисні жири.

Скумбрія

Одна порція скумбрії вагою 100 грамів містить 4580 міліграмів омега-3, що набагато більше, ніж у такій самій порції лосося. Копчена скумбрія – це також особливий делікатес, що має насичений смак і завидну макронутрієнтну цінність.

Насіння чіа

Високий вміст омега-3 є однією з головних причин, через які варто обирати ці крихітні насіння. В одній унції насіння чіа міститься 5050 міліграмів омега-3, не кажучи вже про п'ять грамів білка.

Тофу

Містить 3000 міліграмів омега-3 на порцію в півсклянки. Тофу загалом має багато переваг. Це веганське джерело білка, яке допомагає набрати м'язову масу. Крім того, немає настільки універсального продукту, як тофу.

Насіння льону

Всього дві столові ложки насіння льону містять 3600 міліграмів омега-3, що робить їх справжнім джерелом поживних речовин. Вони також є чудовим джерелом білка та клітковини.

