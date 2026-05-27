Вчені виявили третє око, приховане в людському тілі: де воно знаходиться і навіщо

Анатоми та антропологи протягом століть намагалися розгадати справжнє призначення цієї крихітної ділянки мозку.

Вчені, які вивчають загадкове "третє око", приховане в самому центрі людської голови, стверджують, що воно відіграє ключову роль після мільйонів років еволюції, і тепер знають, як воно сформувалося. Дослідники з Великої Британії та Швеції назвали цей древній орган складним предковим серединним оком.

Тепер вони вважають, що види, від яких походить людина, покладалися на нього після того, як втратили два своїх бічних ока приблизно 500 мільйонів років тому, пише Daily Mail. Згідно з їхнім дослідженням, ці стародавні безхребетні види, тобто істоти без хребта, заривалися під землю і втратили здатність використовувати свої звичайні очі, через що вони стали залежати від цього центрального органу для сприйняття світла.

Цей орган, який називається шишкоподібною залозою, описували лікарі ще з часів стародавніх греків, але до появи нових даних вважалося, що він розвивався окремо від очей.

Тепер же вчені виявили зв'язок із тим, як використовували свої очі далекі предки людства. Сьогодні залишки третього ока все ще можна знайти всередині людського черепа. Воно більше не сприймає світло безпосередньо, але, як і раніше, отримує інформацію про світло і темряву від наших очей і використовує її, щоб допомагати регулювати час сну людини.

Зокрема, третє око виробляє гормон мелатонін – хімічний сигнал, який повідомляє організму, що настала ніч і йому необхідний відпочинок. Це допомагає синхронізувати циркадні ритми – 24-годинний цикл, який сприяє засинанню та впливає на інші фізіологічні процеси в організмі протягом дня та ночі.

Сюди входить контроль над репродуктивною системою, імунним здоров'ям, а деякі вчені припускають, що це впливає навіть на наш настрій і здатність контролювати температуру тіла.

Хоча вона більше не є справжнім оком, вона складається з особливих клітин, які називаються пінеалоцитами, що виділяють мелатонін. Метою дослідження, опублікованого в журналі Current Biology, було з'ясувати, як людське око та сітківка еволюціонували протягом сотень мільйонів років.

Дослідники під керівництвом професора Томаса Бадена, нейробіолога з Сассекського університету, виявили, що найдавніші предки людини на планеті мали в голові як бічні очі, так і серединну світлочутливу структуру. Коли деякі з цих ранніх предків почали зариватися в землю і харчуватися шляхом фільтрації півмільярда років тому, вони втратили свої бічні очі і стали покладатися в основному на цю серединну структуру, щоб визначати напрямок і знати, коли на поверхні був день чи ніч.

Значно пізніше, як вважають вчені, частини цього третього ока еволюціонували і перемістилися до бічних частин голови, розвинувшись у життєво важливі нервові тканини, звані сітківками, які ми маємо в наших очах сьогодні.

"Потреба знати, яка зараз пора доби, або де верх, а де низ, якщо ви перебуваєте у глибокій воді. Це нікуди не зникає. Тому ми припускаємо, що саме тоді ми втратили первісні бічні очі, але зберегли первісне серединне око, тому що саме для цього воно й потрібне", – підкреслив Баден в інтерв’ю BBC Science Focus.

"Отже, сітківка передує оку, якщо в цьому є сенс", – додав вчений. Міжнародна група не проводила нових експериментів і не робила знімків самостійно.

Натомість вони ретельно вивчили кілька існуючих досліджень та генетичні дані таких тварин, як риби та міноги, щоб побачити, як це око все ще служить певній меті у видів, споріднених з людиною.

Результати змінили розуміння вчених про це загадкове око, довівши, що наші сітківки та шишкоподібна залоза походять від однієї й тієї ж древньої структури, а не еволюціонували окремо. У деяких видів все ще є видиме третє око, включаючи рептилію з Нової Зеландії під назвою туатара, і цей орган має кришталик і сітківку, точно так само, як їхні звичайні очі.

Його головне завдання – не бачити детальні зображення, а вловлювати зміни в освітленні, особливо верхнє світло з неба. Це допомагає туатарі регулювати свої циркадні ритми та керувати повсякденною поведінкою, наприклад, знати, коли потрібно грітися на сонці або ховатися. Хоча немає достовірних наукових доказів, що підтверджують це, також здавна існувало переконання, що "третє око" людини має зв'язок із надприродними здібностями, такими як інтуїція, внутрішнє бачення та екстрасенсорне сприйняття.

Ця сила була тісно пов'язана з традиціями індуїстської та йогічної культури, де третє око поєднується з "Аджна-чакрою" – енергетичним центром у людському тілі. Стародавні тексти, присвячені практиці йоги, описували пробудження цієї чакри як здатність відкрити ясновидіння, телепатію та духовне прозріння.

