Путін готується розпочати війну в Європі, щоб вийти з глухого кута в Україні, – WSJ

Росія може завдати удару по одній із балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі чи території НАТО в Арктиці.

Росія зайшла в глухий кут на полі бою в Україні, і в європейських столицях зростає побоювання, що Володимир Путін спробує перетасувати карти, розширивши конфлікт на Європу, пише The Wall Street Journal.

Хоча ці побоювання не нові, останні події зробили їх більш актуальними, зазначає видання. Так, кілька європейських чиновників, відповідальних за національну безпеку, попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній із балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.

Недавні погрози президента Трампа вийти з НАТО та його кроки щодо скорочення американських військ, дислокованих у Європі, посилюють загрозу.

"Високопоставлені європейські чиновники побоюються, що Росія може побачити можливість для посилення своїх позицій у найближчі 12 місяців, оскільки нафтова криза, спричинена війною з Іраном, створить додаткові політичні потрясіння в Європі, підтримуючи ультраправі партії, які прагнуть відновлення закупівель російської нафти та газу і припинення допомоги Україні", – пише WSJ.

Путін стоїть перед вибором

За словами представників європейських розвідувальних і військових відомств, немає жодних ознак того, що Росія дійсно перекидає війська або техніку для організації нападів на країни Балтії або інші території за межами України.

Однак, додають вони, Путіну в найближчі місяці доведеться зіткнутися з непростим вибором. За оцінками західних розвідувальних служб, російські війська втрачають майже 35 000 солдатів на місяць, що перевищує можливості Кремля щодо набору особового складу. Продовження війни в Україні в нинішніх темпах незабаром стане неможливим без застосування примусової мобілізації, і Путіну необхідно якось виправдати цей крок.

"Якщо ви просто мобілізуєтеся для цієї війни, то ви дасте сигнал, що насправді не виграєте цю війну. Тому настає момент, коли їм необхідно ескалувати ситуацію, щоб виправдати мобілізацію. І це дуже небезпечний момент. Звичайно, ніхто не бачить, що коїться в голові Путіна, але це може бути розрахунком для просування вперед і зміни лінійності цієї війни", – заявила головна представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

При цьому Путін продовжує заявляти, що перемога близька, і немає жодних ознак того, що його стратегічна мета – панування над усією Україною та перерозподіл балансу сил у Європі – якось змінилася, незважаючи на проблеми, з якими стикається Москва на полі бою, зазначає WSJ.

ЄС – непримиренний ворог

Для Росії ЄС – який зараз надає більшу частину підтримки Україні – це непримиренний ворог, якого необхідно покарати або знищити.

При цьому російські війська, ймовірно, показали б набагато кращі результати проти європейських армій, ніж проти України, особливо якщо США не поспішать на допомогу. Хоча для початку такої ескалації Росії спочатку довелося б поповнити ряди своєї армії.

"Мобілізація, технічно, цілком здійсненна; їхня система мобілізації налагоджена. Але це також створило б серйозні внутрішні проблеми та тиск, які потім могли б призвести до різних цікавих наслідків. Це було б ризикованим рішенням для Путіна", – сказав Каупо Розін, директор Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Ідея виходу з глухого кута в Україні шляхом розширення війни на країни НАТО в Прибалтиці може бути спокусливою, але небезпечною для Путіна, сказав Норберт Реттген, високопоставлений німецький парламентарій.

"Це був би величезний і додатковий ризик для Путіна – після того, як він не домігся достатніх успіхів проти України, просто додати ще одного дуже сильного супротивника до військового конфлікту", – сказав Реттген.

Водночас він визнає, що Путін відомий своєю схильністю до ризикованих дій і здатний на ескалацію конфлікту.

Росія ескалює ситуацію

Останнім часом з боку Росії все частіше лунають звинувачення в тому, що країни Балтії та Фінляндія нібито беруть участь в атаках на російську територію, надаючи свій повітряний простір для прольоту українських безпілотників.

Міністерство оборони Росії також опублікувало адреси компаній у Європі, де нібито виробляють БПЛА та інше обладнання для України, і почало лякати "наслідками".

