Математика передбачила глобальний колапс: населення Землі скоротиться вдвічі до 2064 року

Глобальний демографічний ландшафт опинився на порозі безпрецедентного історичного перелому.

Населення Землі на даний час становить 8,3 мільярда людей – однак воно може різко скоротитися протягом наступних 40 років, попередили експерти. Вчені стверджують, що за найгіршого сценарію людство потенційно може скоротитися вдвічі до 2064 року.

Це може стати результатом кліматичного колапсу, пандемії, глобального конфлікту або нестачі ресурсів, пише Daily Mail. "Найбільш провокаційна частина нашої роботи досліджує гіпотетичні сценарії майбутнього", – підкреслили дослідники з Міланського університету.

Вони повідомляють, що змоделювали, що могло б статися, якби великі екологічні кризи раптово наклали жорсткі обмеження на граничне навантаження Землі. За завідомо консервативного припущення найгіршого сценарію, згідно з яким стійка екологічна ємність Землі раптово впаде приблизно до двох мільярдів людей, їхня модель прогнозує швидке скорочення чисельності світового населення, при цьому людство потенційно може скоротитися вдвічі приблизно до 2064 року.

Дослідники наголошують, що це не прогноз, а "ілюстративний математичний сценарій", який показує, наскільки чутливою може бути динаміка населення до різких змін.

Однак на тлі того, як дослідники б'ють на сполох з приводу глобального потепління, недавніх пандемій на кшталт COVID-19 та падіння рівня народжуваності, цей сценарій не є абсолютно нереалістичним.

Для цього дослідження, опублікованого в журналі Chaos, Solitons & Fractals, вчені проаналізували 12 000 років зростання людської популяції. На основі цього вони змогли вивести математичне рівняння, яке точно відтворило основні закономірності зростання населення від епохи неоліту до сучасності.

Модель враховує, що в деякі періоди людство збільшувалося повільно і стабільно, тоді як в інші зростання прискорювалося вибуховими темпами. Загалом вони виявили, що поточна траєкторія залишається відносно стабільною і не передбачає неминучого краху. Однак у "ілюстрації найгіршого сценарію" гранична ємність Землі може впасти всього до двох мільярдів, попередили вони. Це означало б, що максимальна кількість людей, яку наша планета здатна підтримувати нескінченно довго, становитиме близько чверті від її нинішнього населення.

А це, у свою чергу, спровокує кризу, в результаті якої кількість людей на Землі може скоротитися вдвічі. "У сценарії, коли обмеження екологічної ємності раптово стають різко активними, (наше рівняння) передбачає швидке скорочення чисельності населення", – написали вони.

Сценарій "Судного дня"

Модель також повертається до одного з найвідоміших прогнозів у науці про населення – сценарію "Судного дня", запропонованого в 1960 році.

Він передбачав, що чисельність світового населення наблизиться до математичної нескінченності – що призведе до масового вимирання – у п’ятницю, 13 листопада 2026 року.

"Людство уникло цієї траєкторії, оскільки показники народжуваності знизилися в усьому світі, але наше нове дослідження стверджує, що математика неконтрольованого зростання, яка лежить в основі, все ще може проявитися за певних умов, – заявили автори нового дослідження. – У нашому базовому аналізі поточний глобальний тренд не призводить до катастрофічної сингулярності, подібної до передбаченої".

Минулого року дослідження показало, що популяціям може знадобитися рівень народжуваності у 2,7 дитини на одну жінку, щоб уникнути довгострокового вимирання.

Це вище за попередні оцінки в 2,1 дитини на одну жінку для простого відтворення населення. У Великій Британії середня кількість дітей на одну жінку становить 1,41, тоді як у США вона трохи вища – 1,62. Існують побоювання, що якщо показники народжуваності продовжать падати по всьому світу, це може залишити країни з надто малою кількістю молодих людей, здатних працювати, платити податки та піклуватися про літніх.

Протягом багатьох років технологічний мільярдер Ілон Маск попереджав про демографічний колапс, спричинений падінням народжуваності в Америці та на Заході.

Маск, у якого 14 дітей від чотирьох різних жінок, хвалиться тим, що "завжди б’є в барабан народжуваності". Раніше він заявляв, що низька народжуваність призводить до нестачі робочої сили, зростання боргів, перевантаження систем охорони здоров’я та пенсійного забезпечення, а також до повного соціального хаосу.

І він зайшов так далеко, що назвав це "найбільшим ризиком для майбутнього цивілізації".

