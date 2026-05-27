Путін збільшив удари по Україні балістикою: Bloomberg розкрив мету

У травні Україна перехопила менше третини ракет "Іскандер-М", тоді як Росія більш ніж удвічі збільшила їхнє використання.

Росія посилила балістичні ракетні удари по Україні, намагаючись повернути собі ініціативу шляхом придушення української протиповітряної оборони та деморалізації населення.

Як пише Bloomberg, загроза ударів свідчить про те, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своїх військових цілей, незважаючи на низку нещодавніх невдач, які посилили критику всередині країни.

"Москва вважає, що повинна відповісти на удари, які Київ завдає із дедалі більшим успіхом. І зараз Росія бачить вікно можливостей, оскільки запаси перехоплювачів типу "Патріот" у Києва вичерпані", – пояснив ситуацію Олександр Габуєв, директор берлінського відділення Центру Карнегі "Росія-Євразія".

Видання зазначило, що цього місяця Україна перехопила менше третини балістичних ракет "Іскандер-М", тоді як Росія більш ніж удвічі збільшила їх використання. Журналісти припускають, що ситуація може бути ще складнішою в регіонах, де немає систем "Патріот". Про це може свідчити той факт, що Україні не вдалося перехопити жодної з 14 ракет "Іскандер-М", запущених 18 травня по кількох областях.

Проте залишається незрозумілим, чи здатна Росія підтримувати великомасштабні атаки балістичними ракетами протягом тривалого періоду.

Видання пояснило, що балістичні ракети особливо важко перехопити, оскільки вони летять набагато швидше за безпілотники і по більш крутих траєкторіях, залишаючи ППО дуже мало часу для реагування. Російські ракети "Іскандер-М" завдають найбільшої шкоди, тоді як крилаті ракети з нижчою траєкторією польоту легше перехопити.

Росія збільшує частку ракет "Іскандер-М" в атаках

Видання навело дані, що частка "Іскандер-М" в атаках знизилася з 55% у січні до менше ніж 30% у березні, але знову почала зростати і в травні перевищила 41%. Таким чином, Україна знову стикається зі зростаючою часткою цих високошвидкісних ракет у масованих атаках.

Удари РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня окупанти масово атакували Київ та Київську область. Серед іншого росіяни запустили також ракету "Орешник". Нею ворог завдав удару по місту Біла Церква в Київській області.

А кілька днів тому у Путіна заявили, що приступають до системних ударів по Києву і рекомендували послам іноземних держав виїхати з Києва. У Євросоюзі вже заявили, що нікуди своїх послів вивозити не будуть.

