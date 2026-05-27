Росія масовано атакувала Чернігів, у місті пролунала серія вибухів

Російські окупанти у ніч на 27 травня масовано атакували Чернігів, внаслідок чого пошкоджене одне з підприємств.

Про це повідомив голова Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. За його даними, у місті пролунало біля 15 вибухів.

"У місті пролунало біля 15 вибухів. Пошкоджене одне з підприємств міста. Інформації про постраждалих не надходило", - написав він.

Інших деталей удару по місту Бридинський поки що не надав.

Перед атакою Повітряні сили кілька разів попереджали про рух дронів у напрямку Чернігова та області.

Удари росіян по Україні

19 квітня росіяни вночі масовано атакували "Шахедами" Чернігів. У місті було багато руйнувань, зокрема, пошкоджено 7 приватних будинків, з яких 3 згоріли, а також адміністративну будівлю, заклад освіти та два автомобілі.

Крім того, кілька днів тому РФ масовано атакувала Київ. Внаслідок удару в місті були числені руйнування, загиблі та поранені.

При цьому 25 травня у РФ заявили, що будуть завдават по Києву системних ударів і попросили посольства іноземних держав евакуювати свій персонал. Українська влада вже заявила, що це пусті погрози, з якими українці живуть вде 5-й рік.

