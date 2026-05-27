Копія іноземних снарядів: BI розкрив, що не так з російським 'мисливцем' за дронами

У "Ростеху" стверджують, що нова система здатна автоматично розраховувати момент підриву 30-мм снарядів для ефективнішого знищення дронів у повітрі.

Російська держкорпорація "Ростех" представила нову стаціонарну систему боротьби з безпілотниками ЗАК-30 "Цитадель", яка використовує програмовані 30-мм боєприпаси з дистанційним підривом, пише Business Insider.

За заявою розробників, турель створена спеціально для знищення квадрокоптерів та інших дронів за допомогою повітряного вибуху снарядів, які розсіюють уламки в районі цілі.

У "Ростеху" стверджують, що система оснащена оптичними та радіолокаційними датчиками для виявлення й супроводу безпілотників. Після цього електроніка розраховує момент детонації боєприпасу залежно від траєкторії цілі.

За словами розробників, така технологія дозволяє значно скоротити витрати снарядів у порівнянні зі звичайними зенітними боєприпасами. Опубліковані фото демонструють, що башта "Цитаделі" здатна обертатися, а гармата – змінювати кут нахилу для ураження цілей на різних висотах.

У "Ростеху" заявили, що система вже пройшла бойові випробування та може працювати цілодобово. Офіційну презентацію комплексу планують провести на безпековому форумі в Москві цього тижня.

Експерти зазначають, що російська розробка фактично повторює концепцію західних програмованих боєприпасів. Зокрема, німецька компанія Rheinmetall вже використовує снаряди AHEAD для систем Skyranger. Вони також підриваються в повітрі та створюють хмару уламків для ураження дронів.

Подібні програмовані боєприпаси застосовує й американська Northrop Grumman у гарматах Bushmaster зі снарядами Mk310.

Фахівці наголошують, що повітряний підрив сьогодні вважається одним із найефективніших способів боротьби з малими дронами, адже уламки працюють за принципом дробового пострілу та збільшують шанси ураження швидких цілей.

За даними Defense Express, може з'явитися серйозна загроза українським далекобійним дронам, як от ФП-1 та Ан-196 "Лютий", які завдають ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інших цілях у РФ.

