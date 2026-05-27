Ці птахи схожі на ластівок і допомагають знищувати цілі зграї комарів

Стриж вважається найшвидшим літуном серед птахів. А для людей він корисний тим, що є союзником у боротьбі з комарами.

Хоча стриж схожий на ластівку, він не є її близьким родичем. Він більший і відрізняється темним, коричнево-чорним оперенням з невеликою світлою плямою на горлі. Стриж виростає до 19 см у довжину, пише Zielona.

А ще ці птахи дуже товариські і часто гніздяться колоніями. Вони проводять майже все своє життя в польоті, долаючи великі відстані в пошуках їжі. Вони харчуються різними комахами, в тому числі комарами.

Ця особливість надає стрижу вирішальну роль у боротьбі з комарами. Вони є природними ворогами, і птахи просто поїдають їх. Їх струнке тіло, довгі крила та висока швидкість дозволяють їм ловити здобич із дивовижною спритністю, навіть під час швидкого польоту.

Крім комарів, до їхнього раціону входять мухи та інші дрібні комахи. Стрижів часто можна спостерігати, як вони кружляють високо над містами, водосховищами та луками – саме там вони добувають їжу для себе та своїх пташенят.

Як привабити стрижів до поселення поруч із будинком

Ці птахи віддають перевагу високим будівлям і місцям, де вони можуть вільно літати. Шпаківні слід розміщувати високо, бажано на стінах, захищених від прямих сонячних променів.

Також важливо залишати вільний простір перед входом, оскільки стрижам потрібно місце для вільного зльоту та посадки.

Хоча на заселення шпаківні може піти кілька років, варто набратися терпіння. Стрижі – колоніальні птахи, тому встановлення декількох шпаківень поруч одна з одною збільшує шанси на їхнє поселення. Присутність цих птахів природним чином зменшить кількість комарів і мух біля будинку.

Нагадаємо, що до видів, які допомагають скоротити популяції комах, крім стрижів, належать ластівки, синиці та горобці.

Нещодавно в Одеській області помітили рідкісного хижого птаха. В Україні гніздова біологія цього червонокнижного виду вивчена недостатньо.

А в природному парку помітили справжнього майстра маскування. Справа в тому, що забарвлення цього птаха ідеально імітує сухе очерет і тіні в заростях, тому помітити його практично неможливо.

