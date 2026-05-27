Росія обмежить експорт дизелю та авіапалива через українські удари

За даними джерел російських ЗМІ, тамтешнім нафтовим компаніям вже рекомендовано скоротити продажі нафтопродуктів на зовнішні ринки

Російська Федерація розглядає можливість заборони експорту дизельного та авіаційного палива через результативні удари українських дронів по російських НПЗ, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що через зростання інтенсивності дронових атак Сил оборони України на російські НПЗ вони дедалі частіше вимушено "відпочивають". Відповідно, обсяг виробництва нафтопродуктів зменшується.

За оцінками аналітичної компанії OilX, російські НПЗ у квітні, у середньому, могли переробляти 4,69 мільйона барелів на добу, "що є найнижчим показником за останні 16 років".

Джерела додають, що після зустрічі 26 травня із віцепрем’єр-міністром РФ Олександром Новаком, присвяченої внутрішньому ринку палива, нафтовим компаніям було рекомендовано скоротити продажі нафтопродуктів на зовнішні ринки.

"Напрацювання рішення про заборону експорту дизельного та авіаційного палива перебуває на завершальній стадії, але дата введення заборони ще не визначена", - додало одне з джерел.

У заяві уряду, опублікованій після засідання 26 травня, Новак наголосив, що надійне та безперебійне постачання палива на внутрішній ринок залишається пріоритетом.

"Необхідно продовжувати постійний моніторинг ситуації на внутрішньому ринку нафтопродуктів для забезпечення координації між федеральними органами та компаніями, а також, за необхідності, своєчасно розробляти додаткові заходи реагування", – зазначив він.

Bloomberg пише, що запровадження заборони на експорт дизельного пального стимулюватиме зростання світових цін на нафтопродукти, оскільки Росія постачає на зовнішні ринки близько 40% виробленого дизельного палива і є ключовим експортером.

Удари України по енергоінфраструктурі Росії - останні новини

Сили оборони України продовжують систематично атакувати енергетичну інфраструктуру РФ. За даними Генштабу, після атаки 21 травня НПЗ "Сизранський" він зупинив роботу.

В ніч проти 27 травня дрони знову завітали до Туапсе. За даними моніторингових пабліків, внаслідок атаки виникла пожежа на тамтешньому НПЗ. Втім офіційного підтвердження нового удару наразі немає.

