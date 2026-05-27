Росія може використати Білорусь для ударів по трасі М-06 Київ-Чоп, - ISW

Заяви білоруських посадовців можуть бути частиною інформаційної підготовки для потенційних запусків ударних дронів по західних регіонах України.

Росія, ймовірно, формує інформаційні передумови для можливого використання території Білорусі для запуску безпілотників по Україні. Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який повідомив про нібито 116 випадків перетину українськими безпілотниками білоруського кордону за останній тиждень. Також він стверджував, що частина з них могла бути навмисними атаками на прикордонну інфраструктуру Білорусі.

В ISW вважають, що такі заяви можуть бути використані Москвою як виправдання для запуску ударних дронів з території Білорусі по українських об’єктах, зокрема в західних регіонах.

Йдеться, зокрема, про можливість атак безпілотниками типу "Шахед" і "Молнія" по критичній інфраструктурі та логістичних маршрутах на заході України, включно з трасою М-06 Київ-Чоп та залізничними шляхами, що з’єднують Україну з Польщею.

Аналітики зазначають, що запуск дронів із території Білорусі може підвищити точність ударів і дозволити вражати рухомі цілі, а також розширити зону ураження вглиб українського тилу.

Водночас у звіті підкреслюється, що наразі немає ознак підготовки Білорусі до наземного вторгнення в Україну. Також ISW не фіксує накопичення сил, достатніх для подібної операції, а Росія, за оцінками аналітиків, не має резервів для її підтримки.

Білорусь офіційно не бере прямої участі у бойових діях, однак із її території раніше вже здійснювалися російські ракетні удари по Україні, а в 2022 році вона надала плацдарм для російських військ.

На тлі новин про ймовірність залучення Білорусі у війну проти України, в неділю президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з диктатором Олександром Лукашенком - це був їхній перший дзвінок з початку вторгнення.

