'Ми стали схожими': The Economist спрогнозував, доки триватимуть бойові дії в Україні

США виходять із переговорів, а війна переходить у довгу фазу виснаження – сторони готуються до сценарію без швидкого миру.

Мирні переговори України та Росії за посередництва США зайшли в глухий кут. Війна переходить у фазу виснаження, коли переможе той, хто зможе вистояти, пише The Economist.

На початку року переговори за посередництва Сполучених Штатів певний час виглядали як потенційна основа для складної мирної угоди. Обговорювався сценарій, за якого Україна могла б відмовитися від частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки, однак ця модель так і не отримала розвитку.

Російська сторона не схвалила жодної конкретної пропозиції, і ідея компромісного врегулювання фактично втратила політичну вагу. 22 травня США офіційно заявили про припинення участі в переговорах.

Попри це, окремі оптимістичні оцінки припускають, що дипломатичний процес може частково відновитися вже влітку. Видання пише:

"Швидше за все, бойові дії триватимуть, доки Україна чи Росія не зламаються".

При цьому аналітики визнають, що "точка зламу" Росії залишається невизначеною. Серед слабких місць називають економічну стагнацію під тиском санкцій, внутрішні суперечності та втрати від війни. Водночас доходи від високих цін на нафту тимчасово підтримують російський бюджет, що ускладнює прогнозування тривалості війни.

Український дипломат, коментуючи ситуацію, наголошує на безпрецедентній невизначеності розвитку конфлікту: "Ми стали досить схожими (з Росією - УНІАН), хоча наші ризики різні".

Він проводить паралель з крахом Німеччини в 1918 році після її багатообіцяючого весняного наступу:

"Хто зазнає краху першим, або що, якщо жоден з нас не зазнає краху? Цього ніхто не може вам сказати зараз".

Як повідомляв УНІАН, у тому ж матеріалі йдеться, що Україна має бути готовою до затяжного конфлікту з Росією, який може тривати ще кілька років. Урядові джерела повідомляють, що Зеленський наказав готуватися до ще двох-трьох років війни.

Водночас аналітик Майкл Кофман заявив, що Росія не досягла очікуваних результатів на фронті й дедалі більше покладається на виснаження України. За його словами, "Україна об’єктивно перебуває у кращому становищі, ніж раніше".

