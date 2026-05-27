Україна тестує VR-терапію під час війни, результати вражають, - Defence Blog

Технологія може допомагати знижувати стрес і водночас полегшує перший контакт людей із психологічною допомогою навіть у складних умовах війни.

В Україні понад тисяча людей пройшли терапію змішаної реальності за допомогою VR-гарнітур у межах масштабного дослідження психічного здоров’я в умовах війни. Результати показали, що технологія може ефективно працювати навіть у зоні активного конфлікту, пише Defence Blog.

Дослідження, опубліковане 26 травня, охопило 1114 пацієнтів у 47 організаціях по всій Україні. За шість місяців було проведено 8884 терапевтичні сеанси з використанням системи Luminify від компанії Aspichi.

Програму впроваджували в лікарнях, ветеранських центрах, психосоціальних службах та мобільних бригадах допомоги за підтримки німецького агентства розвитку GIZ.

Luminify використовує технологію змішаної реальності та пропонує користувачам керовані терапевтичні сценарії через VR-гарнітуру. У програмі застосовуються методики когнітивно-поведінкової терапії, вправи на дихання, заземлення, усвідомленість і техніки стабілізації емоційного стану.

Розробники наголошують, що технологія не замінює психотерапевта, а допомагає пацієнтам знизити рівень стресу та підготуватися до подальшого лікування.

Особливо важливим результатом стало те, що VR-терапія допомогла людям легше звертатися по психологічну допомогу. У ветеранських центрах пацієнти часто приходили "за окулярами", а вже після цього погоджувалися на консультації з фахівцями.

За оцінками ВООЗ, майже кожна п’ята людина, яка пережила війну чи конфлікт, потребує структурованої психологічної підтримки. В Україні навантаження на систему психічного здоров’я різко зросло після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Дослідники також вказують на труднощі масштабування таких рішень. Ефективність програми залежала від підготовки медиків, якості інфраструктури та інтеграції VR-систем у роботу клінік.

За даними Aspichi, мережа українських центрів із використанням Luminify зросла з п’яти локацій у 2023 році до 131 у 2025-му. Компанія також повідомляє про понад мільйон користувачів і більше шести мільйонів проведених сеансів.

Розробкою вже зацікавилися структури НАТО. Aspichi включили до міжнародної програми PwC Scale Program, присвяченої медичній стійкості для цивільного та військового секторів.

Як повідомляв УНІАН, раніше військовослужбовець Святослав з позивним Лівсі заявив, що в Україні є багато спеціалістів, але немає цілісної системи психологічної реабілітації військових, їх підготовки до мирного життя, бо все працює фрагментовано.

За його словами, військові пройшли через те, що більшість навіть не може уявити. Він зазначає, що багато ветеранів повертаються з фронту і залишаються наодинці зі своїм психологічним станом.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляв про необхідність організувати належну психологічну реабілітацію бійців, які повертаються з фронту. Він сказав, що, зокрема, 60% тих, хто чинить домашнє насильство, є військовими.

