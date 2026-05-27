Російські держбанки та інкасатори отримали право збивати українські дрони

Персоналу установи буде дозволено носити зброю.

Російська влада ухвалила закон, який дозволяє центральному банку та іншим фінансовим установам застосовувати системи захисту та озброювати персонал для відбиття атак безпілотників.

Рішення прийнято на тлі того, що навесні інтенсивність атак українських дронів на територію РФ збільшилася.

Системи захисту від безпілотників будуть розміщені поруч із центральним банком, найбільшим банком країни Сбербанком та Російським управлінням зі збору готівки. Персоналу цих установ буде дозволено носити зброю, повідомляє Reuters.

Відео дня

"Інституції самі візьмуть на себе витрати на захист від безпілотників. Ну і плюс застосовувати засоби, які дозволяють збивати безпілотники і таким чином захищати відповідні об'єкти", – прокоментував Анатолій Аксаков, голова фінансового комітету нижньої палати держдуми.

Зазначається, що раніше такі повноваження були у відомчої охорони, наприклад, на об'єктах транспорту, енергетики або промисловості, та у приватних охоронних підприємств.

Видання зазначило, що буквально вчора Олександр Шохін, голова найвпливовішого бізнес-лобі Росії, заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що компанії готові самі придбати більш важке озброєння та електронні системи для захисту своєї інфраструктури від атак дронів.

Атаки на РФ

У ніч на 23 травня українські захисники атакували низку важливих об'єктів Росії. За даними Генштабу, серед цілей був уражений нафтовий термінал "Шесхаріс", розташований у Новоросійську.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники вразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Він зазначив, що йдеться про об'єкт, розташований за 700 км від України.

Вас також можуть зацікавити новини: