Два показники під час заряджання: експерти розкрили секрет довговічності смартфона

Ємність акумулятора гаджета починає знижуватися вже через півтора року експлуатації. Експерти розповіли, як врятувати улюблений телефон.

Літій-іонні батареї смартфонів працюють за механізмом, який з часом їх "вбиває", оскільки ємність починає різко падати приблизно після 500 циклів зарядки.

При цьому власники різних, у тому числі й дорогих пристроїв, ще й самі скорочують їм життя, навіть не підозрюючи про це, пише Blikk. Однак експерти зазначили, що можна уповільнити їх зношування за допомогою кількох простих прийомів.

Вони розповіли, що при інтенсивному використанні телефону запас енергії досягає межі приблизно через півтора року, після чого пристрій починає різко розряджатися набагато швидше.

Відео дня

Видання пояснило, що термін служби літій-іонних батарей у телефонах, планшетах і ноутбуках вимірюється циклами зарядки. Повний цикл – це коли пристрій заряджається від 0 до 100%, і чим більше циклів пристрій проходить, тим швидше знижується його ємність.

Хімічні реакції, що відбуваються всередині батарей, створюють мікроскопічні відкладення при кожній зарядці. Після приблизно 500 повних циклів ці відкладення досягають критичного рівня і пошкоджують структуру батареї настільки, що її ємність різко падає.

Забудьте про 100%

Для тривалого терміну служби смартфона експерти порадили дотримуватися простого правила – намагатися тримати рівень заряду в межах від 25 до 85%.

Вони пояснили, що два крайні значення для літій-іонних елементів – повністю розряджений і повністю заряджений – становлять найбільше навантаження. Крім того, залишення телефону на зарядці на ніч також прискорює зношування.

Інші способи захистити батарею

Якщо ви хочете рідше наближатися до "критичних відсотків", варто впровадити прості щоденні правила:

оптимізація яскравості: зменшіть яскравість дисплея або використовуйте автоматичне регулювання;

усунення непотрібних функцій: вимкніть GPS, що працює у фоновому режимі, push-повідомлення від непотрібних додатків;

режим енергозбереження: якщо ви знаєте, що день буде довгим, не чекайте, поки батарея розрядиться, а відразу вмикайте режим енергозбереження.

Ці зміни можуть значно подовжити термін служби батареї телефону та відтермінувати необхідність заміни батареї або купівлі нового пристрою.

Інші новини про техніку

Раніше називалися 4 додатки, які таємно уповільнюють роботу смартфона. Щоб повернути пристрою швидкість, не обов'язково їх видаляти: достатньо обмежити їх фонову активність і відключити зайві дозволи.

Вас також можуть зацікавити новини: