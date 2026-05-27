У Німеччині зробили нову заяву щодо передачі Україні ракет Taurus

Депутат Бундестагу наголосив, що Україна повинна виграти війну проти РФ.

Питання про підходи до теми передачі України ракет Taurus "обговорюється між українським і німецьким урядами в межах взаєморозуміння", хоча ця тема вже не має колишнього значення. Про це в інтервʼю "Укрінформ" заявив депутат Бундестагу, речник фракції ХДС/ХСС із зовнішньополітичних питань Юрґен Гардт.

"Вважаю, що Taurus сьогодні вже не має того значення, яке мав би два чи три роки тому, бо з'явилися інші системи озброєнь та форми ведення війни, які Україна дуже успішно застосовує. Ідеться, зокрема, про дрони – очевидний елемент цього імпульсу, тобто зростальної сили України – як у застосуванні БПЛА, так і дронів-перехоплювачів. Тому ця тема вже не має колишньої гостроти. Але я вважаю правильним, що Зеленський і Мерц не говорять про це публічно", – сказав Гардт.

Він також розкрив, якою є стратегічна задача його боку щодо України. За словами Гардта, йдеться про відновлення Києвом міжнародно визнаних кордонів.

"Як добре відомо, Україна не претендує на жоден квадратний сантиметр російської території, а лише захищає власну територію та своїх громадян. До речі, для мене до цього належить і повернення викрадених дітей, яких Путін вивіз до Росії. Тому в цьому сенсі я кажу: Україна має виграти цю війну", – зазначив Гардт.

Водночас він додав, що Україна може бути готова піти на певні поступки, якщо вважатиме, що через переговори можливо досягти життєздатного мирного рішення. За його словами, Німеччина підтримає це рішення. Однак у будь-якому випадку головною метою лишається вигнати російські війська з України.

Нагадаємо, в середині травня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав Київ. Під час того візиту сторони домовилися про спільну розробку дронів – як далекобійних, на відстань до 1500 кілометрів, так і про БПЛА з дальністю роботи до 100 кілометрів.

Тоді ж Пісторіус заявив про те, що у війні в Україні вбачаються ознаки переломного моменту. Він також сказав, що Київ починає отримувати перевагу у цій боротьбі, тоді як Росія переживає період слабкості.

Він також закликав Україну не довіряти заявам Путіна щодо того, що Росія хоче миру. За словами Пісторіуса, якщо кремлівський диктатор дійсно хоче завершити війну в Україні, він має піти на припинення вогню без умов, які є неприйнятними для Києва.

