Російський політолог розповів, як зміниться життя в Донецьку і Луганську після псевдовиборів

"Нові" ватажки "ДНР" і "ЛНР" належать різним групам впливу в Кремлі, що істотно позначиться на політиці, що проводиться в Луганську і в Донецьку.

Так звані вибори на окупованих територіях Донбасу проводилися за стандартною російською моделлю. Точно так само виборчий процес зазвичай відбувається і в самій Російській Федерації.

Про це розповів російський політолог Андрій Окара, передає «Обозреватель». Він пояснив, що реальних конкурентів, наприклад, у Донецьку у Пушиліна, таких як Ходаковський або Губарєв, просто не допустили до цих виборів, як завжди це робиться в РФ.

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"Ці вибори можуть бути названі "виборами" в лапках. Це нелегітимний і нелегальний акт, нелегальна акція, ці так звані "президенти" "Л/ДНР" – вони повністю ставленики і маріонетки Кремля", – запевнив Окара.

Однак, додав він, слід зазначити, що "нові" ватажки "ДНР" і "ЛНР" належать різним групам впливу в Кремлі, що істотно позначиться на політиці, що проводиться в Луганську і в Донецьку.

"Кажуть, що у Кремля багато веж, так ось вони мають відношення до різних веж Кремля. У Луганську ми бачимо ставленика від ФСБ, який був реальним полковником СБУ і тепер є генерал-майором "КДБ ЛНР". І там будуть задіяні адміністративно-політичні методи управління", – уточнив політолог.

Тоді як в Донецьку, пояснив Окара, при владі Пушилін, відомий як далекий родич Остапа Бендера. Людина цивільна, а не силовик, яка любить говорити про мир і про пошук компромісів. Відповідно, в Донецьку будуть задіяні швидше економічні методи управління.

"Тоді як в Луганську точно буде військова диктатура", – підсумував експерт.