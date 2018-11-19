"Не для її віку": екс-"регіоналку" Герман розкритикували в мережі за невдалу зачіску (фото)

У коментарях багато хто погодився з тим, що косметолог або пластичний хірург у Герман дійсно кращий за перукаря.

Колишня "регіоналка" Ганна Герман піддалася критиці за незвичайну зачіску. Після ефіру за участю Герман на телеканалі " News One у мережі знову почали обговорювати зовнішній вигляд екс-депутата.

Колишня журналістка Олена Яхно виклала стоп-кадр програми і написала: "Я хочу до її косметолога, а до перукаря - ні".

Читайте такожФотографії повністю оголеної Ріанни "обурювали" в мережуУ коментарях багато хто погодився з тим, що косметолог або пластичний хірург у Герман дійсно кращий за перукаря.

"У неї власний пластичний хірург, а перукар приховує його огріхи", "Коротше... зачіска була жах! По телеку ще гірше, ніж на фото", "Перукар теж класний. Просто такі зачіски не для її віку", - написали в мережі.

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