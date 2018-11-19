Нардеп Березкін звинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу - Луценко

Генпрокурор повідомив, що депутат взяв з порушеннями в "Ощадбанку" кредит на 20 мільйонів доларів і не повернув його.

Народний депутат України Станіслав Березкін (група «Воля народу») звинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту.

Генпрокурор підкреслив, що вбачається слідством, яке ведуть НАБУ та САП, «ознаки кримінального правопорушення, вчинені нинішнім народним депутатом Березкіним за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання), 364 (зловживання) і 366 (підробка документів».

За словами Луценка, йдеться про те, що Березкін взяв кредит в «Ощадбанку» на 20 млн доларів. Встановлено, що це відбувалося у вересні 2013 - січні 2014 років. І тоді бенефіциарним власником групи «Креатив» був саме Березкін, зауважив генпрокурор.

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Луценко стверджує, що договір було укладено з порушенням кредитної політики «Ощадбанку», і він не був забезпечений заставою майнових прав.

Генпрокурор зазначив, що детективам НАБУ та САП не вдалося знайти ні в позичальника, ні в банку оригіналів цих договорів – «їх не існує».

Луценко розповів, що 20 млн доларів були перераховані за кордон, а потім за ці кошти було куплено майновий комплекс, який розташований на території міста Чорноморськ (раніше Іллічевськ).

Він наголосив, що до цього часу кредитні кошти не повернуто.