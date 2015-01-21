Лавров озвучив умову РФ для обговорення питання контролю за українсько-російським кордоном

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Лавров сказав на прес-конференції в Москві.

"Вирішувати питання по всій довжині російсько-українського кордону і про те, хто і як його контролюватиме, можна лише після остаточно політичного врегулювання, після виконання ще одного положення Мінських домовленостей про те, щоб обрані представники органів влади в ДНР і ЛНР одержали і гарантії особливого статусу цих територій, і гарантії безпеки як структур, що представляють населення цих територій. Такий акт має бути прийнятий Києвом відповідно до Мінських домовленостей", - заявив Лавров.

При цьому він заявив, що РФ заручилася згодою «ополченців» на Донбасі відвести важкі озброєння від лінії розмежування, запропонованої владою України.

За його словами, президент РФ, щоб не "в'язнути у спорах щодо лінії зіткнення", запропонував відвести важкі озброєння від тієї лінії, яка записана в Мінських домовленостях, а не від фактичної.

Лавров вважає, що якби це сталося, ситуація б нормалізувалася.

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"Україна наполягає на лінії, зафіксованій у додатку до Мінського меморандуму від 19 вересня, і ми підтримуємо таку позицію. Ми використовуємо наш вплив на керівництво ЛНР і ДНР, вони теж згодні", - сказав Лавров, і додав, що РФ ставитиме це питання на зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні.

За його словами, з реакції президента України Петра Порошенка "ми відчули, що він у принципі готовий це обговорювати, але висуває якісь питання".

"Для цього треба відвести важкі озброєння. Цьому присвячено послання президента Путіна президентові Порошенку, і цим необхідно займатися максимально швидко і конкретно. Ми готові, будемо допомагати таким домовленостям і вже заручилися згодою ополченців відвести важкі озброєння не від фактичної лінії, а тієї лінії, на якій наполягає Київ", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.