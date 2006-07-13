Фінальний матч ЧС-2006 можуть переграти

Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Германії, в якому збірна Італії по пенальті обіграла французів (5:3), може бути переграний, якщо французький юрист Меана МУХУ доведе свою правоту.

М.МУХУ має намір анулювати результат головного матчу ЧС-2006 через несправедливе видалення капітана збірної Франції Зінедіна ЗІДАНА. Юрист збирається звернутися до французького суду з метою поставити єдине питання четвертому арбітру фінальної гри - іспанцю Луісу Медіні КАНТАЛЕХО, який побачив вчинок З.ЗІДАНА по відношенню до Марко МАТЕРАЦЦІ і просигналізував про це головному судді Орасио ЕЛІСОНДО (Аргентина), повідомляє РІА «Новости».

"Судовий процес може початися лише в тому разі, якщо буде доведено, що М.КАНТАЛЕХО побачив цей інцидент не на власні очі, а завдяки відеоповтору, що заборонено правилами", - зазначив М.МУХУ.

На початку другого додаткового тайму італійський захисник М,МАТЕРАЦЦІ сказав щось лідеру збірної Франції З.ЗІДАНУ. Той відреагував негайно: він сильно "буцнув" М.МАТЕРАЦЦІ в груди, після чого італієць звалився на газон. У результаті головний арбітр зустрічі, порадившись з резервним суддею, показав З.ЗІДАНУ червону картку.

Згідно із заявою Міжнародної федерації футболу (ФІФА), М.КАНТАЛЕХО повідомив, що бачив цей епізод на власні очі і не користувався відеоповтором. Разом з тим інші учасники матчу, наприклад, головний тренер збірної Франції Раймон ДОМЕНЕК, свідчать про зворотне.

"Якщо четвертий арбітр використав заборонені методи суддівства, логічним рішенням було б призначити перегравання фіналу", - заявив М.МУХУ.