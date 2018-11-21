"Євробляхери" дали задній хід: зробили гучну заяву щодо протестів під Радою й блокування доріг

"Євробляхери" заявили, що мають "переформатуватись".

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві і дороги в областях у зв'язку з ухваленням законів №8487 і №8488, призупинили акцію протесту.

Про це заявив керівник організації «АвтоЄвроСила» Олег Ярошевич.

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«Верховна Рада завалила проект закону депутата Дерев'янка (про скасування ухвалених законів №8487 і №8488 - УНІАН). Зараз ми змушені призупинити нашу акцію під стінами Верховної Ради. Немає сенсу стояти і в областях на дорогах. До речі, хочу сказати, що жодна траса не перекривалася повністю. Було лише обмеження руху» - сказав він.

Ярошевич повідомив, що, незважаючи на рішення парламенту, ще є вихід із ситуації.

«Я провів ряд переговорів і розумію, що вихід є. Тримати людей на холоді лише заради того, щоб на нас дивилися з-за броньованих шибок, не має сенсу», - сказав він.

Також, Ярошевич прокоментував заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який раніше заявив, що ухвалено рішення про розблокування перекритих автомобілістами на Єврономерах автодоріг.

«Це ставлення керівника поліції до людей. Я не хочу, щоб сталися сутички з поліцією. Я хочу, щоб наші акції проводилися в цивілізованій формі», - сказав він.

У свою чергу, ще один представник організації «АвтоЄвроСила» повідомив, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією готові перейти до наступної фази протестів.

«Тому ми вирішили, що боротьба продовжуватиметься. Наступна акція з вимогою до президента про накладення вето на закони №8487 і №8488. Треба з'ясувати, коли буде підписано закони головою парламенту Андрієм Парубієм. Після цього ми визначатимемося з датою проведення акції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада Верховна Рада ухвалила закони «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (№8487), метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів на єврономерах, та «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» (№8488) щодо посилення контролю за переміщенням і перебуванням в країні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

20 листопада в 22 областях України власники автомобілів на єврономерах розпочали всеукраїнську акцію протесту. Автомобілісти вимагають від влади скасувати норми законопроектів №8487 і №8488, які були прийняті парламентом без урахування вимог громадськості, зокрема, про скасування коефіцієнта віку авто у розрахунку вартості акцизу.