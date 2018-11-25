этот материал доступен на русском

РФ атакувала корабель ВМС України: з'явилися фото

12:43, 25 листопада 2018
Політика
2817 0
Прикордонники РФ здійснили агресивні дії, протаранивши буксир / ФСБ

Читайте такожРосійський корабель протаранивши військовий буксир ВМС України в Азовському морі

У ВМС України заявили, що два малих броньованих артилерійських катери і рейдовий буксир рухалися з порту Одеси в гавань Маріуполя.

У відомстві стверджують, що російські прикордонні кораблі — катери типу "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — здійснили відверто агресивні дії, протаранивши буксир.

false

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Атака росіян в Азовському морі
Теги: #ФСБ#ВМС