РФ атакувала корабель ВМС України: з'явилися фото
12:43, 25 листопада 2018Політика
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У ВМС України заявили, що два малих броньованих артилерійських катери і рейдовий буксир рухалися з порту Одеси в гавань Маріуполя.
Прикордонники РФ здійснили агресивні дії, протаранивши буксир / ФСБ
Федеральна служба безпеки РФ опублікувала фотографії кораблів ВМС України, яких протаранили в Азовському морі
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У ВМС України заявили, що два малих броньованих артилерійських катери і рейдовий буксир рухалися з порту Одеси в гавань Маріуполя.
У відомстві стверджують, що російські прикордонні кораблі — катери типу "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — здійснили відверто агресивні дії, протаранивши буксир.
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