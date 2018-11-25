РФ атакувала корабель ВМС України: з'явилися фото

У ВМС України заявили, що два малих броньованих артилерійських катери і рейдовий буксир рухалися з порту Одеси в гавань Маріуполя.

Федеральна служба безпеки РФ опублікувала фотографії кораблів ВМС України, яких протаранили в Азовському морі Читайте такожРосійський корабель протаранивши військовий буксир ВМС України в Азовському морі У ВМС України заявили, що два малих броньованих артилерійських катери і рейдовий буксир рухалися з порту Одеси в гавань Маріуполя. У відомстві стверджують, що російські прикордонні кораблі — катери типу "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" — здійснили відверто агресивні дії, протаранивши буксир.

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