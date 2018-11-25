РФ прокоментувала інцидент з українським військовим буксиром в Азовському морі

Три кораблі військово-морських сил України незаконно перетнули державний кордон Росії і направляються до Керченської протоки, повідомили у прикордонного управління ФСБ Росії.

Три кораблі військово-морських сил України незаконно перетнули державний кордон Росії і направляються до Керченської протоки, заявляють у ФСБ Росії.

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Про це передає РИА «Новости». «Сьогодні вранці три кораблі військово-морських сил України в порушення статей 19 і 21 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права, що визначають право прибережної держави на забезпечення безпеки в морському просторі, перетнули Державний кордон Росії, неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря Російської Федерації», — заявляють у ФСБ.

У ФСБ зазначили, що в Керченській протоці, куди прямують українські кораблі, діє дозвільний порядок руху і стоянки суден, затверджений капітаном російського морського порту.

Нагадаємо, раніше у ВМС України заявили, корабель РФ протаранив український військовий буксир в Азовському морі.