У Бундестазі відреагували на ситуацію в Азовському морі

Там зазначили, що ця ескалація є доказом того, що Росія не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України.

Ескалація Росією напруженості в Азовському морі доводить відсутність інтересу з її боку до пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту з Україною.

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Про це у своєму "Tвіттері" написав голова комітету німецького Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген (Християнсько-демократичний союз).

"Так, на жаль. Ця ескалація є доказом того, що Росія, схоже, не зацікавлена в будь-яких результатах від переговорного процесу щодо України", - заявив він, передає ЄвроПравда.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада в районі Керченської протоки в Чорному морі прикордонні катери ФСБ РФ відкрили вогонь на ураження по корабельній групі ВМС України. В результаті, за даними ВМС, росіянами було захоплено три кораблі й поранено шість українських військовослужбовців.

Під час засідання РНБО начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що загалом на українських суднах перебували 23 особи, доля моряків з кораблів ВМС ЗСУ, які були захоплені російськими службами, Україні невідома.