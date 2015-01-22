Україні буде складно добитись екстрадиції Януковича і Ко - Ярема
23:55, 22 січня 2015Політика
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Українській стороні буде досить складно добитися повернення в країну для притягнення до відповідальності екс-президента Віктора Януковича та інших колишніх посадовців з його оточення, які вчинили злочини проти людяності та були причетні до розграбування країни.
Україні буде складно добитись повернення в країну для притягнення до відповідальності Януковича і Ко
Про це генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив сьогодні у прямому ефірі однієї з радіостанцій.
“Ви бачили як Захарченко (екс-міністр МВС України — УНІАН) демонстрував (в Севастополі) свій російський паспорт... Нам звичайно буде коштувати багато зусиль, щоб доставити його та інших в Україну і притягнути до реальної кримінальної відповідальності, а не заочної”, - сказав Ярема.
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При цьому він зазначив: “За які злочини вони будуть затримані за кордоном нас менш всього цікавить, головне, щоб вони були повернуті”.
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