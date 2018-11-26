Захоплення українських військових в Азовському морі: окупанти заявили, що моряки чинили опір

В даний час всі знаходяться в травматології. У поранених українських моряків немає при собі документів.

У поранених в Азовському морі українських моряків немає при собі документів, в "діалог" зі слідчими вступати вони не поспішають.

Про це повідомляє WarGonzo в Telegram-каналі, посилаючись на джерела в силових структурах окупованого Криму.

"В даний час всі знаходяться в травматології. Поранення не кульові, а осколкові - від так званої "вторинки". Коли велася стрілянина по кораблю - від корпусу відлітали дрібні металеві осколки - ними і посікло кінцівки українським військовим, що знаходилися на судні. Також, за нашою інформацією, під час затримання вони чинили опір. Поранений офіцер носить звання старшого лейтенанта", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія за допомогою танкера, що "сів на мілину", блокувала прохід у Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" та катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Маріуполь. У командуванні ВМС заявили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було проінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Однак прикордонний корабель РФ "Дон", всупереч Конвенції ООН з морського права і договору між Україною і РФ про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки, протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик.

Росія заявляє, що українські кораблі "неправомірно" зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. У ФСБ стверджують, що в них не було заявки на проходження кораблів і до графіка проходження через Керченську протоку їх не було включено.

У командуванні ВМС України запевнили, що відповідно до статей 17, 38 Конвенції ООН з морського права та статті 2 Договору між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються свободою судноплавства, а тому можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

За інформацією начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, не отримавши до 17.00 інформацію щодо можливості проходу через протоку, кораблі ВМС України вирішили повертатися в пункт постійного базування - Одесу.

"Під час проходу кораблів із зони очікування до пункту постійного базування, десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, кораблі, які супроводжувалися судами і кораблями РФ, були обстріляні, заблоковані і по них було застосовано озброєння на ураження", - повідомив Муженко. Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення.

На засіданні РНБО було прийнято рішення пропонувати запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав на сьогодні, 26 листопада, на 16.00 позачергове засідання парламенту через агресію РФ.