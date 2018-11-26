Тимошенко просить міжнародних партнерів виконувати гарантії суверенітету України

Політик запевнила, що дії Росії сьогодні загрожують не тільки Україні.

У цих надзвичайних умовах, коли Росія здійснює відверту, неспровоковану агресію проти незалежної Української держави, ми маємо повне право вимагати від країн світу, від колективних світових органів безпеки конкретної, чіткої, дієвої допомоги, включаючи військову.

Про це заявила Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

Лідер «Батьківщини» подякувала всім країнам за слова моральної підтримки, проте зауважила: історія Європи та світу загалом свідчить, що політика ліберального потурання агресору та його позірного вмиротворення не усуває загрозу ескалації та «великої війни» у світі.

«Окремо звертаюся до країн-гарантів безпеки і суверенітету України за Будапештським меморандумом. Настав час виконувати гарантії», – переконана голова партії.

Юлія Тимошенко запевнила, Путін та Росія сьогодні загрожують не тільки Україні.

«Мова вже давно йде про загрозу Європі та всьому світовому порядку, що склався за результатами Другої світової війни. Ви ще маєте час врятувати світ від трагедії, але цей час спливає», – звернулась вона до міжнародних партнерів України.