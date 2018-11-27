"Це не позиція Кремля": у Путіна висловилися про долю екіпажів захоплених українських кораблів у Керченській протоці

Так званий "суд" у Сімферополі сьогодні обиратиме запобіжний захід захопленим у полон українським морякам.

У Кремлі заявили, що не мають позиції щодо долі екіпажів захоплених російськими військовими українських кораблів у Керченській протоці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Це не позиція Кремля. Це повинна бути позиція суду", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН, яку позицію Кремль займає щодо долі екіпажів захоплених кораблів.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС підкреслили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь була проінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, в результаті чого він був зруйнований. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шестеро українських військовослужбовців поранено, решта членів екіпажів потрапили в полон. За різними даними, всього в полон було захоплено 23 або 24 українці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила в Facebook, посилаючись на інформацію від кримчан, що так званий "суд" в Сімферополі сьогодні, 27 листопада, буде обирати запобіжний захід захопленим в полон українських моряків.